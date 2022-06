Rop bencinskega servisa v Ljubljani

Moški – izredno suhe postave in visok med 175 in 180 centimetrov – je v prostore bencinskega servisa vstopil sinoči okoli 21.30. Od uslužbenke je zahteval denar, zahteve pa podkrepil z ostrim predmetom, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Iz blagajne je nato vzel nekaj bankovcev in zbežal. Policija ga še išče, za tiste, ki ste ga morda videli in bi jim lahko pri tem pomagali, pa so dodali opis storilca. Oblečen je bil v temno sive hlače in jopico z belo zadrgo, obut v teniske črne barve z belim podplatom, nosil je sončna očala, čez obraz pa masko iz tekstila. Govoril je slovensko.

Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil.