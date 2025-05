Ropi, izsiljevanje, ugrabitve: kriminalna mreža delovala tudi pri nas

Obsežna operacija italijanske policije je potekala od zore 14. maja do pozne noči istega dne, v njej pa so poleg italijanskih kriminalistov (Centralna operativna služba in Oddelek za organizirano kriminaliteto Mobilne enote tržaške Questure) sodelovale še slovenska, hrvaška in bosanska policija, poroča tržaški Il Piccolo . Namen operacije pa je bila aretacija sedmih posameznikov pakistanskega porekla, članov kriminalne združbe, ki je aktivno pomagala tihotapiti nezakonite migrante vzdolž balkanske poti.

Preiskavo sprožila prijava migranta iz Indije

Prenos denarja naj bi potekal prek denarnega nakazilnega sistema z večkratnimi prenosi denarja skozi različne države (Pakistan-Francija-Italija) in z navedbo različnih prejemnikov, z namenom, da bi zavajali morebitne policijske kontrole. Preiskava je pokazala, da je bil končni prejemnik izplačanih zneskov tuji državljan z dovoljenjem za prebivanje in prebivališčem v Trstu.

Indijska državljana naj bi bila tam izpostavljena fizičnim in psihičnim zlorabam. Njuni ugrabitelji pa naj bi mučenje snemali, videoposnetke pa poslali njunim sorodnikom, ki živijo v Indiji, od katerih so za njuno izpustitev zahtevali 2000 evrov.

Preiskava se je začela februarja 2024, po prijavi, ki jo je podal nezakoniti migrant indijskega porekla. Ta se je skupaj z drugimi tujci v Italijo pritihotapil po t. i. balkanski poti, pri čemer je na nezakonit način prečkal meje Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Slovenije in Italije. Njihovi tihotapci pa so za to uporabljali gozdne poti.

Ropi, ugrabitve, izsiljevanje

Preiskava je potekala več mesecev, poleg terenskega dela pa je zajemala tudi prikrite preiskovalne ukrepe ter nenehno spremljanje profilov na družbenih medijih, ki so jih uporabljali osumljenci. Italijanskim preiskovalcem so bili v veliko pomoč tudi številni pogovori in izmenjave informacij s slovensko in hrvaško policijo.

"Poglobljene kriminalistične preiskave policij so pripeljale do izdaje več Evropskih preiskovalnih nalogov, ki so jih izdali italijanski pravosodni organi, in so vključevali zbiranje dokazov v več državah, med temi tudi v Sloveniji. Predkazenski postopek je v Sloveniji usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Kopru, preiskovalne ukrepe pa so izvajali koprski kriminalisti," so sporočili iz Policijske uprave (PU) Koper.

Med preiskavo so pridobili tudi dokaze o drugih hudih kaznivih dejanjih, ki so jih zagrešili člani hudodelske skupine. Ugotovili so, da so osumljenci, ki so delovali kot skupina, celo na obmejnem območju v Sloveniji izvajali rope in ugrabitve migrantov z namenom izsiljevanja.

Na podlagi tehničnih operacij, informacij slovenskih varnosnih organov in predvsem stalnega in natančnega spremljanja profilov na družbenih medijih, so ugotovili, da so spremljani posamezniki neposredno ali posredno povezani med seboj, piše Il Piccolo.

S podatki, ki so jih zbrali preiskovalci, so lahko rekonstruirali številne primere nezakonitih prevozov migrantov različnih etničnih skupin (Pakistancev, Nepalcev, Afganistancev, Indijcev) iz migrantskih centrov v BiH, predvsem iz Bihaća proti Italiji, skozi gozdne poti na Hrvaškem in Sloveniji.