Rop na Goriškem: zasledovala žrtvi in jima odvzela električni kolesi

Kot so sporočili policisti, gre za kolesi znamke Specialized, rdeče barve, v skupni vrednosti približno 12.000 evrov. Policisti so tekom preiskave med drugim ugotovili, da sta dva zamaskirana neznana moška s kolesi zasledovala in dohitela ter ustavila dva mlajša oškodovanca, ki sta se z električnimi kolesi vozila po kolesarski stezi iz Šempetra pri Gorici proti Novi Gorici.

Zamaskirana moška sta nato s silo odvzela njuni električni kolesi in se z ukradenimi kolesi odpeljala v smeri Šempetra pri Gorici. Neznana storilca sta svoji kolesi pustila na kraju dogodka.

Med oškodovancema in neznanima storilcema je prišlo tudi do prerivanja in fizičnega spora, saj sta oškodovanca želela preprečiti kaznivo dejanje. Kasneje je bila enemu od oškodovancev zaradi lažjih telesnih poškodb nudena zdravniška pomoč v šempetrski bolnišnici.

Policisti PP Nova Gorica pozivajo vse morebitne očividce oziroma vse, ki bi pri razjasnitvi vseh okoliščin kaznivega dejanja ropa Policiji lahko nudili

koristne informacije, da nemudoma pokličejo interventno številko policije 113 oziroma pokličejo policiste Policijske postaje Nova Gorica (Sedejeva ulica 11, 5000 Nova Gorica) na telefon: (05) 303 44 00 ali informacije posredujejo po e-pošti: pp_nova_gorica.pung@policija.si.