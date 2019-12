Nočni vlom na Nazorjevi v Ljubljani: s silo telesa podrla protivlomno rešetko

Dvajset minut pred četrto uro zjutraj se je v trgovini nasproti restavracije Slon zgodila tatvina. Dva moška sta z orodjem vlomila v ključavnico, z brcanjem in zaletavanjem razbila še protivlomno rešetko, ter vzela vsa oblačila določene italijanske blagovne znamke.

Blaž Kupljenik iz trgovine, kjer se je vlom zgodil, nam je povedal, da sta za sabo pustila nedotaknjeno blagajno, nakit, ure in oblačila vseh drugih blagovnih znamk, zato gre najverjetneje za naročen rop. Kamere so storilca ujele tudi, ko sta se z motorjem odpeljala v smeri hotela Union.

Nosila sta rokavice, njuna obraza pa sta bila delno zakrita, zato preprosta identifikacija ni možna. "To so naši najboljši meseci za prodajat, škoda je res velika," je povedal Kupljenik, ki je povedal, da so odnesli oblačila v vrednosti 10.000 evrov.

Na PU Ljubljana je Tomaž Tomaževic potrdil, da so obravnavali nočni vlom, in dodal, da sta vlomilca s silo telesa podrla protivlomno rešetko. Policisti še zbirajo obvestila, storilcev pa še niso izsledili. Tomaževic je dejal, da nimajo podatkov, da bi bil nočni vlom kakorkoli povezan z ropom, ki se je v dopoldanskih urah zgodil v specializirani trgovini v središču Ljubljane.