Rop na parkirišču: neznanec z nožem zagrozil moškemu in mu iztrgal denarnico

Do moškega na parkirišču na Viču v Ljubljani je sinoči pristopil neznani moški in mu zagrozil z nožem ter od njega zahteval denar. Ker mu ga oškodovanec ni želel dati, ga je ropar podrl na tla in nekajkrat udaril ter mu na silo odvzel denarnico.

S PU Ljubljana poročajo o ropu na parkirišču na Viču. V sredo, nekaj pred 19. uro, je neznani storilec na območju Viča pristopil do oškodovanca na parkirišču, mu pokazal nož in od njega zahteval denar. Ker mu ga oškodovanec ni želel dati, ga je podrl na tla in nekajkrat udaril ter mu na silo odvzel denarnico. Po dejanju je s kraja zbežal v neznani smeri. Oškodovanec v dogodku ni bil poškodovan, mu je pa storilec povzročil skupno za okoli 1000 evrov materialne škode. Opis storilca: moški, visok okoli 175 cm, športne postave, nosil je kapo s šiltom. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil v zvezi suma storitve kaznivega dejanja ropa in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih obveščali pristojno državno tožilstvo.