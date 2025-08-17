22-letnik s četverico mladih oropal in pretepel mladoletnika

V soboto so 22-letnega osumljenca privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor. (fotografija je simbolična)

Rop se je zgodil na Topliški cesti v Novem mestu. Neznanci so mladoletnikoma odvzeli moped, denar in telefon ter pobegnili. Enega so tudi pretepli, zaradi poškodb pa je moral pomoč poiskati v bolnišnici.

Po dogodku so novomeški policisti začeli zbirati informacije, opravili več razgovorov in druge preiskovalne ukrepe. "Ugotovili so, da je ropa in telesne poškodbe utemeljeno osumljen 22-letni moški iz Novega mesta, za katerega je bilo razpisano iskanje, za pomoč pri iskanju smo prek medijev zaprosili tudi javnost. Osumljenca so 14. avgusta zvečer uspeli prijeti. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje," so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.

Kot so še ugotovili, so pri kaznivem dejanju sodelovale še štiri mlade osebe, med njimi dva mladoletnika in dva otroka. "Policisti so ugotovili identiteto vseh štirih, v prisotnosti staršev opravili razgovore in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin," so še sporočili.

Policisti so na pristojno tožilstvo že podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja ropa in kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.

V soboto so 22-letnega osumljenca privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor. "Osumljenec je bil od leta 2018 že 65-krat obravnavan zaradi različnih premoženjskih kaznivih dejanj ter kaznivih dejanj z elementi nasilja. Večkrat je bil obravnavan tudi zaradi kršitev javnega reda in miru," so še sporočili s Policijske uprave Novo mesto.