22-letnik s četverico mladih oropal in pretepel mladoletnika

Novo mesto, 17. 08. 2025 16.16 | Posodobljeno pred 1 uro

V noči na sredo so neznanci v Novem mestu oropali dva mladoletnika, enega so tudi pretepli, in pobegnili. Policija je izsledila 22-letnega osumljenca in ga pridržala, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor. 22-letnika so sicer policisti v zadnjih osmih letih obravnavali že kar 65-krat. Pri kaznivem dejanju so sodelovale še štiri osebe, med njimi dva otroka.

V soboto so 22-letnega osumljenca privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor. (fotografija je simbolična)
Rop se je zgodil na Topliški cesti v Novem mestu. Neznanci so mladoletnikoma odvzeli moped, denar in telefon ter pobegnili. Enega so tudi pretepli, zaradi poškodb pa je moral pomoč poiskati v bolnišnici.

Po dogodku so novomeški policisti začeli zbirati informacije, opravili več razgovorov in druge preiskovalne ukrepe. "Ugotovili so, da je ropa in telesne poškodbe utemeljeno osumljen 22-letni moški iz Novega mesta, za katerega je bilo razpisano iskanje, za pomoč pri iskanju smo prek medijev zaprosili tudi javnost. Osumljenca so 14. avgusta zvečer uspeli prijeti. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje," so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.

Kot so še ugotovili, so pri kaznivem dejanju sodelovale še štiri mlade osebe, med njimi dva mladoletnika in dva otroka. "Policisti so ugotovili identiteto vseh štirih, v prisotnosti staršev opravili razgovore in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin," so še sporočili.

Policisti so na pristojno tožilstvo že podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja ropa in kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.

V soboto so 22-letnega osumljenca privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor. "Osumljenec je bil od leta 2018 že 65-krat obravnavan zaradi različnih premoženjskih kaznivih dejanj ter kaznivih dejanj z elementi nasilja. Večkrat je bil obravnavan tudi zaradi kršitev javnega reda in miru," so še sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Opozorilo Policije: "Ponovno poudarjamo pomen pravočasnega in doslednega obveščanja policije o kaznivih dejanjih in drugih protipravnih ravnanjih. Vsaka prijava lahko bistveno pripomore k hitrejšemu ukrepanju, zaščiti žrtev in uspešni preiskavi kaznivih dejanj. Zahvaljujemo se vsem, ki sodelujete s policijo in s tem prispevate k večji varnosti v skupnosti."

KOMENTARJI (77)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NiGenocid
17. 08. 2025 18.03
Na polukaj24 lep clanek: Sin znanega slovenskega podjetnika streljal na štorklje! Slovenec je streljal na štorkljo, ki jo je tudi zadel. Vse skupaj so posneli. Namesto da bi se ukrepalo proti storilcu, je odvetnica napadla društvo za zaščito živali
ODGOVORI
0 0
murkecc
17. 08. 2025 18.02
+3
65x obravnavan in mirno šeta okoli in išče ponovno obravnavo.
ODGOVORI
3 0
medvedJEkriv
17. 08. 2025 18.02
+1
Je težko napisat kateri etnični skupini pripada, kaj?
ODGOVORI
2 1
kiropraktik
17. 08. 2025 18.03
Ne smejo! Zaščitena populacija!
ODGOVORI
0 0
iziizi
17. 08. 2025 17.59
+2
pa zaščiten je kot nutrijaa nihče mu nič ne more
ODGOVORI
3 1
Ici
17. 08. 2025 17.59
+1
Za kaj takšnega, bi v kakšni drugi državi odstopil VSAJ pravosodni, če ne tudi notranji minister. V Sloveniji pa minister za delo takim v podporo snema dokumentarce, v katerih krivdo za vsa kriminalna dejanja prelaga na zupane, socialne službe in državljane Slovenije nasploh. Vsi mi smo krivi. Zato je njegov pernati šef zdaj nakazal še 5 mio zanje.
ODGOVORI
1 0
Groucho Marx
17. 08. 2025 17.59
+2
In ko bo prebivalcem spet prekipelo, bo v golobnjaku spet panika.
ODGOVORI
2 0
Animal_Pump
17. 08. 2025 17.58
+5
22 je star...V 8 letih so ga 65x obravnavali? Pa tega bi moral zapret takoj, ko se je rodil. To ne morš verjet.
ODGOVORI
6 1
PridiNaVIDMAX
17. 08. 2025 17.57
+2
"Motorista brez čelad vpletena v hudo prometno nesrečo v Mengšu" Evo jih SPET balkanci. A ni zanimivo, da je od 10-ih primerov v 9 VEDNO vpleten "nikoli nič kriv" balkanec?
ODGOVORI
3 1
peglezn
17. 08. 2025 17.56
+2
kaj pomeni, da je bil "obravnavan"? da so nekoga 65x obravnavali, vam pove samo to, da sistem ne deluje in da gre za zelo priviligirano osebo. Niti predstavljam si ne, kaj bi meni sodnik/ca vse pod nos vrgla tam ob tretji ponovitvi. A novinarji res ne znate/zmorete/smete pobrskati, za kakšne prekrške je šlo in kake kazni. Potem se pa lahko pogovarjamo o pravici in enakosti pred zakonom?
ODGOVORI
2 0
verla
17. 08. 2025 17.55
+3
vse sodnike do sedaj v postopku proti tej osebi odpustit odvzet izobrazbo(ker smo jo tak mi plačali)in poiskat službo v fabriki
ODGOVORI
3 0
PridiNaVIDMAX
17. 08. 2025 17.50
+0
Stari znanec policije = balkanec. Vedno oni. Povsod zraven, magično nikoli nič krivi.
ODGOVORI
1 1
oberzajebant
17. 08. 2025 17.57
+1
Ne bo držalo.....brazilec!
ODGOVORI
1 0
DihtKomentator
17. 08. 2025 17.50
+2
danes glavna novica na kateri se bi dejanska morala lomiti kopja, od jutri naprej pa najbrz mesec golobove poroke in senzacionalnih novic okrog tega…bog pomagej
ODGOVORI
2 0
Grdoba1
17. 08. 2025 17.50
+6
Napišite da so bili to c......
ODGOVORI
6 0
Trikrat cepljen
17. 08. 2025 17.49
+3
Prestopnikom, ki kazniva dejanja in prekrške ponavljajo na obvezno zdravljenje , ker ogrožajo vso civilizirano družbo. Pospraviti to nesnago iz okolij, kjer se gibljejo civilizirani ljudje.
ODGOVORI
3 0
Reality check
17. 08. 2025 17.49
+6
65x ?? mene pa maksimalno kaznujejo že za najmanjši prekršek
ODGOVORI
6 0
peglezn
17. 08. 2025 17.45
+5
ne pozabit, kdo jih podpira...
ODGOVORI
5 0
Trikrat cepljen
17. 08. 2025 17.44
+4
Starše mladoletnih v zapor, ker zanemarjajo otroke in odvzem otrok, ker jih starši ne socializirajo . Takoj uvesti zakon, da je zapornik dolžan odslužiti vse stroške oskrbe.
ODGOVORI
4 0
marre
17. 08. 2025 17.44
+5
No se pravi ni v policiji problem. Problem je v z levicarsko ideologijo prezetem sodstvu, kjer se v tej drzavi use ustavi.. plus veliki nesposbnosti in odsotbosti bilokaksne odgovornosti sodnikov. Trajni mandat pa 10k bruto na mesec osnove, tle so se pa boril kot levi..
ODGOVORI
5 0
GhostWithAxe
17. 08. 2025 17.44
+8
Spet isti osumljenci. Ampak brez skrbi Luka bo obiskal Pusco se enkrat da pomiri zadeve. Super bo.
ODGOVORI
8 0
SAKOSAKO
17. 08. 2025 17.44
+5
Bo treba odpreti rezervate, ograjo okoli in bo mogoče mir!!!
ODGOVORI
5 0
