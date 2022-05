Rop pri Plavjah: policija išče moškega, ki je oropal taksista

Rop se je zgodil danes okoli 14. ure. Kot so sporočili s PU Koper, je moški po prvih informacijah star okoli 30 let, visok je približno 175 cm, oblečen pa je bil v temnejša oblačila, s temnejšimi očali in kapo.

Policisti in kriminalisti glede ropa še zbirajo obvestila in dokaze ter izvajajo druge aktivnosti za odkritje storilca. Policija občane prosi za pomoč pri iskanju storilca. Ob tem policisti opozarjajo, naj se občani, če opazijo sumljivo osebo, ne izpostavljajo, temveč o tem takoj obvestijo policijo na 113.