Rop prodajalne na Čopovi ulici: prijeli enega od storilcev

Kriminalisti PU Ljubljana so zaključili zahtevno kriminalistično preiskavo kaznivega dejanjaropa specializirane trgovine na Čopovi ulici v središču Ljubljane, ki se je zgodil 20. junija letos.

Na podlagi zbranih obvestil in dokazov je bilo ugotovljeno, da so rop izvršili 32- in 33-letnik, oba državljana Srbije, in še do zdaj neidentificiran storilec. Vsi trije so skupaj vstopili v trgovino, junija smo poročali, da gre za Slowatch, pri čemer je en z orožjem zagrozil prodajalcu, druga storilca pa sta s sekirami razbila stekla vitrin in iz njih odtujila več ročnih ur.

Skupna škoda znaša okoli 200.000 evrov, storilci pa so po ropu pobegnili.

29. junija so policisti nato aretirali 32-letnega Srba. S kazensko ovadbo je bil priveden k dežurni preiskovalni sodnici, ki je zanj po zaslišanju odredila pripor. Pri preiskavi so sicer kriminalisti ves čas sodelovali tudi s tujimi varnostnimi organi.

Kot so sporočili s PU Ljubljana, aktivnosti za izsleditev 33-letnega Srba in identifikacijo neznanega storilca še potekajo.