Rop trgovine v Kranju: zamaskirana in s pištolama zahtevala denar

Kranjski policisti so bili v petek ob 20.48 obveščeni o ropu trgovine na območju Planine.

Po do zdaj zbranih obvestilih sta okoli 20.45 v trgovino vstopila dva zamaskirana moška – čez glavo sta imela podkapo z izrezom za oči, zraven pa torbo, ter od uslužbencev zahtevala denar. Svojo zahtevo sta podkrepila tako, da je vsak od njiju v rokah imel pištolo. Ali je šlo za pravi pištoli ali imitaciji, ni znano.

Prilastila sta si denar in s kraja pobegnila. V dogodku ni bil nihče telesno poškodovan, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Policisti so kraj zavarovali in opravili ogled ter nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Ob tem pa še pozivajo javnost – ker storilca z doslej izvedenimi ukrepi še niso izsleidli, javnost naprošajo za informacije. "Vse, ki bi o ropu, kakršnem koli sumljivem dogajanju v tem času ali storilcih karkoli vedeli, prosimo, da to sporočijo na Policijsko postajo Kranj (04 / 233 64 00), interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200," so zapisali.