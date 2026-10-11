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Črna kronika

Rop trgovine v Kranju: zamaskirana in s pištolama zahtevala denar

Kranj, 11. 10. 2026 15.30 pred 47 minutami 1 min branja 16

Avtor:
Ti.Š.
Zamaskiran ropar

Kranjski policisti so bili obveščeni o ropu trgovine na območju Planine v Kranju. V trgovino sta vstopila dva zamaskirana moška in od uslužbencem zahtevala denar. Zahtevo sta podkrepila s pištolama v rokah. Ali je šlo za pravo orožje ali imitacijo, ni znano. Prilastila sta si denar in pobegnila. Policija ju še išče.

Kranjski policisti so bili v petek ob 20.48 obveščeni o ropu trgovine na območju Planine.

Po do zdaj zbranih obvestilih sta okoli 20.45 v trgovino vstopila dva zamaskirana moška – čez glavo sta imela podkapo z izrezom za oči, zraven pa torbo, ter od uslužbencev zahtevala denar. Svojo zahtevo sta podkrepila tako, da je vsak od njiju v rokah imel pištolo. Ali je šlo za pravi pištoli ali imitaciji, ni znano.

Prilastila sta si denar in s kraja pobegnila. V dogodku ni bil nihče telesno poškodovan, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Policisti so kraj zavarovali in opravili ogled ter nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Ob tem pa še pozivajo javnost – ker storilca z doslej izvedenimi ukrepi še niso izsleidli, javnost naprošajo za informacije. "Vse, ki bi o ropu, kakršnem koli sumljivem dogajanju v tem času ali storilcih karkoli vedeli, prosimo, da to sporočijo na Policijsko postajo Kranj (04 / 233 64 00), interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200," so zapisali.

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rop trgovina Planina Kranj Policija

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KOMENTARJI16

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DirtySanchez
11. 10. 2026 16.18
Danes ko so pokazali kako zgleda nov zapor v Dobrunjah, bo več kaznivih dejanj, saj nekateri niti približno nimajo takšnega luksuza doma, zato se bo marsikdo odločil da bo naredil lumparijo in odšel brezplačno za par let živet v nov hotel v Dobrunje.
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+1
1 0
toncek baloncek
11. 10. 2026 16.06
Ja pa kaj sej ce jih dobijo in dokazejo kar je 5% motnosti bosta pa ja odsedela 3 mesce v zaporu potem pa zaradi dobrega obnasanja ven. Splača se ;)
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+1
1 0
Veščec
11. 10. 2026 16.17
Sploh pa zdej,k so odprli hotel ⭐️⭐️⭐️zvezdice,pa to
Odgovori
0 0
Uporabnik1854475
11. 10. 2026 16.03
Drzavljana Slovenije?
Odgovori
+2
2 0
DivjaBrca
11. 10. 2026 16.02
Glede na to kako boste danes volili... Lahko vsaj malo prispevate pri določenih zločinih
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0 0
medusa
11. 10. 2026 15.59
A niso rekli,da bodo poostrili nadzor?????? Zupan Kranja SPOKAJ!!!
Odgovori
+2
2 0
Uporabnik1854475
11. 10. 2026 16.03
Poostrili ze ampak ne nad lopovi
Odgovori
+1
1 0
Kimberley Echo
11. 10. 2026 15.56
Imamo 2 vrsti lopovov. Zamaskirane in nezamaskirane. Teh zadnjih je več, kradejo več in se skrivajo v parlamentu tako, da policija zelo redko koga ulovi.
Odgovori
+0
2 2
mejacrnikal
11. 10. 2026 15.51
svet je postal prevec liberalen
Odgovori
+2
2 0
windskiper
11. 10. 2026 15.48
dokler ne bodo spremenil zakona o imigraciji, bo vedno slabše...tako kot na švedskem...švedi niso smeli komentirat in obtoževat priseljencev, zdaj imajo pa geta, kamor policiji tudi pokukat ne uoa in novačijo mulčke, ki si kao nedotakljivi po zakonu...če mulček naredi prekršek ne kaznivo dejanje, prekrsek, mora cela familija spakirat...potem bo pa vzgoja čisto drugačna in v tej drzavi bo red
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+5
5 0
Dragica Cegler
11. 10. 2026 15.47
A sta rekla vadi pare?
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+2
2 0
nelevnedesen
11. 10. 2026 15.40
Spet planina
Odgovori
+2
2 0
IKOSS
11. 10. 2026 15.37
Vedno znova in znova primeri iz prakse kažejo, da policija ni sposobna zagotoviti osebne varnosti ter varnosti premoženja! In tega se institucije zavedajo! Posledično je tako pravno, še bolj pa moralno sporno, da se posamezniku onemogoča, da bi si varnost lahko kar učinkoviteje zagotovil sam. To je še posebej zaskrbljujoče, saj se soočamo z negativnim trendom. Zato je izjemnega pomena, da družba prevetri svoj odnos do te tematike in problematiko ustrezno naslovi!
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+4
4 0
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