Rop v ankaranskem hotelu

V ankaranskem hotelu so roparji ukradli večjo vsoto denarja.

Koprski policisti so bili danes ob 11.50 obveščeni o ropu v hotelskem kompleksu na območju Ankarana. Neznani storilci so ukradli večjo vsoto denarja, pri tem nihče ni bil telesno poškodovan, so sporočili s koprske policijske uprave (PU).

Policisti in kriminalisti si trenutno na terenu prizadevajo, da bi izsledili storilca in ga prijeli. Več informacij nam bodo posredovali v kratkem, so še obljubili s PU Koper.