Zamaskiran in oborožen moški je v torek zvečer na Pohorski ulici v Celju oropal trgovino. Visok je bil okoli 180 centimetrov, na sebi pa je imel črna oblačila z belim napisom na zgornjem delu. Po vstopu v trgovino, je prodajalki zagrozil z orožjem in zahteval denar. Ko ga je dobil, pa je zbežal, so sporočili s Policijske uprave Celje.