Rop v Izoli: Policija prosi za pomoč

Ob 10.16 je policija prejela klic ženske, ki je prosila za pomoč. Po prvih podatkih sta v stanovanje ženske na Trubarjevi ulici v Izoli vdrla dva moška in ji zagrozila s pištolo, poročajo s PU Koper. Nato sta premetala stanovanje, pobrala nekaj gotovine in zlatnino ter zbežala.

Prvi moški je bil oblečen v modro majico s kapuco in je govoril italijansko, drugi pa v črno majico s kapuco in je govoril slovensko. Oba sta imela dolge črne hlače in črne superge, visoka pa sta približno 180 cm.

Policisti so v okolici postavili blokadne točke in preverjajo širšo okolico. Povezali so se tudi s sosednjimi varnostnimi organi.

Policija poziva vse, ki bi moška kje opazili ali imeli koristne informacije, da to nemudoma sporočijo na 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.