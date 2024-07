Rop v Ljubljani: z iglo zagrozil prodajalki

Policisti so bili v torek okoli 18. ure obveščeni o ropu v eni od trgovin na območju centra Ljubljane. Za zdaj še neznani storilec je vstopil v prodajalno in od zaposlene na blagajni z iglo v roki zahteval denar. V dogodku ni bil nihče poškodovan, je sporočil predstavnik Policijske uprave Ljubljana.

Dodali so, da je storilec odtujil nekaj bankovcev in peš pobegnil, Policija ga še išče. Star je okoli 40 let, visok okoli 190 cm in suhe postave. Svetlejše dolge lase je imel spete v podkapo temno modre barve. Oblečen je bil v črno trenirka s kapuco, obut v črne superge, nosil je črn nahrbtnik z modrim napisom. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.