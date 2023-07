Rop v Mariboru: moški zaposleni grozil s pištolo

Mariborski policisti so bili o ropu obveščeni danes okoli 12.15. Moški, visok okoli 180 cm, je zaposleni v prodajalni grozil z orožjem, domnevno s pištolo. Iz blagajne je ukradel gotovino, nato pa odšel.

Po podatkih Policije je moški na glavi nosil kapo, oblečen pa je bil črno jopico in spodnji del trenirke temno modre barve. Obraz si je zakril z ruto.

Policisti so opravili kraj dogodka in še zbirajo obvestila o storilcu. Vse, ki so moškega opazili, ali pa imajo druge koristne informacije, naj to sporočijo na 113 oz. na anonimni telefon Policije 080 1200.