Grozila s pištolama, prodajalcu in strankam zvezala roke

Ljubljanski policisti so v soboto zvečer obravnavali rop ene izmed trgovin na območju ljubljanskih Most. Neznanca sta vstopila v prodajalno in od uslužbenca zahtevala denar. Grozila sta mu s pištolama. Zaposlenega in tri stranke, ki so se nahajale v trgovini, sta polegla na tla in jim zvezala roke.