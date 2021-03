Ker ni želela izpustiti nahrbtnika, jo je ropal pošprical z neznanim sprejem

V ponedeljek je bila policija malo pred 6.30 obveščena o ropu, ki se je zgodil na Kranjčevi ulici v Ljubljani. Ugotovili so, da je neznani storilec čakal v grmovju, ko se je mimo njega s kolesom pripeljala oškodovanka, nakar je stopil pred njo, da je morala ustaviti, in pograbil njen nahrbtnik, ki ga je imela v košari kolesa, sporočajo s PU Ljubljana.

Oškodovanka nahrbtnika ni želela izpustiti, zato jo je neznanec pošprical z neznanim sprejem in nato z njenim nahrbtnikom pobegnil s kraja dogodka. Kolesarka je utrpela lažje poškodbe zaradi spreja, prav tako je bila oškodovana za nekaj sto evrov.

Neznani storilec je bil visok okoli 180 centimetrov, suhe postave in star med 40 in 50 let. Oblečen je bil v črna oblačila, na glavi pa je imel črno kapo in smučarska očala, še sporoča Policija.

Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil za izsleditev storilca, o vseh okoliščinah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.