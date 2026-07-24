Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Iz vozila za prevoz denarja v Izoli ukradli za več 100.000 evrov gotovine

Izola, 24. 07. 2026 17.04 pred 25 minutami 1 min branja 4

Avtor:
L.M. STA
V BTC-ju več policijskih patrulj zaradi kaznivega dejanja.

Koprski kriminalisti intenzivno preiskujejo krajo gotovine iz vozila varnostne službe v Izoli. Kaznivo dejanje, ki se je zgodilo v ponedeljek, preiskujejo z zbiranjem vseh koristnih obvestil in dokazov, pri čemer sodelujejo z drugimi policijskimi enotami in tujimi policijami, so pojasnili na koprski policijski upravi. Ob tem preverjajo morebitno povezavo s podobno krajo z območja Ljubljane.

Tam se je podobna kraja zgodila v sredo, zato pri preiskavi intenzivno sodelujejo z ljubljanskimi kriminalisti.

"Doslej ugotovljena dejstva in okoliščine kažejo, da gre v obeh primerih za kaznivo dejanje, izvršeno na enak način," so navedli na policiji. Dodali so, da so dobrodošli kakršnikoli koristni podatki, saj so v preteklih dneh od občanov že prejeli nekatere koristne informacije, za kar se jim zahvaljujejo.

Preberi še Iz vozila ukradli vreče z denarjem in pobegnili s Citroenom C3

Kot smo poročali, naj bi šlo za vozili podjetja Aktiva varovanje, v Izoli naj bi ukradli za več 100.000 evrov gotovine.

Policijske patrulje pred BTCjem
Policijske patrulje pred BTCjem
FOTO: Luka Kotnik

Policisti napad na vozilo za prevoz denarja ene od slovenskih varnostnih družb obravnavajo kot kaznivo dejanje velike tatvine, izvršene na vlomni način. Dogodek se je zgodil pred eno izmed izolskih trgovin. V preiskavi zbirajo obvestila in dokaze tudi glede vozila, uporabljenega pri kaznivem dejanju.

Preberi še Iz vozila za prevoz denarja ukradli gotovino, storilce išče helikopter

Neznani storilci so se namreč na kraj pripeljali z osebnim vozilom italijanskih registrskih oznak in vlomili v vozilo zasebne varnostne družbe, iz katerega so odtujili del gotovine. Storilci so nato s kraja pobegnili.

kraja denarja varnostna služba Izola kriminalisti tatvina

Pri Ilirski Bistrici v trčenju hudo poškodovana motoristka

24ur.com Obsežne preiskave Uskoka v Zagrebu, Osijeku in Vukovarju
24ur.com Notranjevarnostni postopek zoper kriminaliste, ki naj bi izdajali informacije
24ur.com Hišne preiskave NPU: premoženje države oškodovano za 14 milijonov evrov
24ur.com Srba kradla v nakupovalnem centru v Krškem
24ur.com 'Obstaja še šesti osumljenec, ki naj bi zbežal pred policisti'
24ur.com Velika kriminalistična akcija v Istri, domnevno vpleteni tudi Slovenci
24ur.com V teku velika mednarodna akcija proti hudodelski združbi, preiskave tudi v Sloveniji
Priporoča
  • kosilnica
  • katolog 3
  • vrtne škarje
  • vrtna cev
  • čistilnik
  • katalog2
  • nosilec
  • sesekljalnik vej
  • vrtni hidrofor
  • žaga
  • katlog 1
  • slušalke
  • stolček
  • brusilnik
  • 15
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sandokkan
24. 07. 2026 17.31
Vsaki dan! Slovenija je nevarna!!!!!!
Odgovori
+1
1 0
Jožajoža
24. 07. 2026 17.28
Janša premalo.izraelcem si dolžan najmanj milion.kurtz je že prišel po denar v kovčkih
Odgovori
-1
0 1
benos0277
24. 07. 2026 17.23
drobiž
Odgovori
+0
1 1
Medo888
24. 07. 2026 17.18
Slabe plače imajo varnostniki in ostalo osebje ne smejo sprejemati daril potem se dogaja kar se dogaja
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Pri 53 letih pričakuje četrtega otroka
Risanka, ki otroke zabava in jih hkrati uči o čudovitem svetu živali
Risanka, ki otroke zabava in jih hkrati uči o čudovitem svetu živali
V Sloveniji živijo tudi Bela, Lila in Modra: preverite, koliko jih je
V Sloveniji živijo tudi Bela, Lila in Modra: preverite, koliko jih je
Umrla je mama Bena in Caseyja Afflecka
Umrla je mama Bena in Caseyja Afflecka
zadovoljna
Portal
Veljala je za seks simbol, danes je videti tako
Ljubosumje bo zanetilo pravi kaos
Ljubosumje bo zanetilo pravi kaos
Zakaj prijateljica shujša z isto dieto, vi pa ne?
Zakaj prijateljica shujša z isto dieto, vi pa ne?
Koža po morju ni enaka koži po bazenu: kakšna nega je potrebna?
Koža po morju ni enaka koži po bazenu: kakšna nega je potrebna?
vizita
Portal
Živilo, ki dokazano znižuje holesterol
Zdrav zajtrk za vitalnost jeter in učinkovito prebavo
Zdrav zajtrk za vitalnost jeter in učinkovito prebavo
5 znakov, da vaše črevesje potrebuje pomoč
5 znakov, da vaše črevesje potrebuje pomoč
Globoka venska tromboza: 7 stvari, ki jih morate vedeti
Globoka venska tromboza: 7 stvari, ki jih morate vedeti
cekin
Portal
Razkril, kaj bo počel v pokoju. Novak Đoković izpostavil eno stvar
Novi turistični hit: Ženske po 50. letu prisegajo na ta način dopustovanja
Novi turistični hit: Ženske po 50. letu prisegajo na ta način dopustovanja
Beckhamov zaslužek na svetovnem prvenstvu - šteje milijone
Beckhamov zaslužek na svetovnem prvenstvu - šteje milijone
Če se prepoznate v teh znakih, ste svojo službo verjetno že prerasli
Če se prepoznate v teh znakih, ste svojo službo verjetno že prerasli
moskisvet
Portal
Ideja za poletno branje: Napeta zgodba o preživetju, ki je ni mogoče odložiti
Pred finalom ga je zapustila, nato je postal junak svetovnega prvenstva
Pred finalom ga je zapustila, nato je postal junak svetovnega prvenstva
Rja na zavornih diskih: kdaj je normalna in kdaj nevarna?
Rja na zavornih diskih: kdaj je normalna in kdaj nevarna?
Kaj pomeni pogosta bolečina v kolenu?
Kaj pomeni pogosta bolečina v kolenu?
dominvrt
Portal
Večina ta ostanek po pikniku zavrže – vrtnarji pa prisegajo, da paradižnik zaradi njega bolje rodi
Če letos dopustujete na Olibu, vas lahko preseneti ena stvar
Če letos dopustujete na Olibu, vas lahko preseneti ena stvar
Kako pravilno zalivati in ščititi paradižnik v vročini
Kako pravilno zalivati in ščititi paradižnik v vročini
Brooklyn Beckham objavil fotografijo iz dnevne sobe – en kos pohištva takoj pritegnil pozornost
Brooklyn Beckham objavil fotografijo iz dnevne sobe – en kos pohištva takoj pritegnil pozornost
okusno
Portal
Če obožujete jogurtovo pecivo, vas bo ta različica z mandlji navdušila
Kaj kuhati ta vikend? 7 poletnih družinskih kosil, pripravljenih v manj kot eni uri
Kaj kuhati ta vikend? 7 poletnih družinskih kosil, pripravljenih v manj kot eni uri
Polnjene paprike v pečici: 5 napak, zaradi katerih so suhe in brez okusa
Polnjene paprike v pečici: 5 napak, zaradi katerih so suhe in brez okusa
Enostavna piščančja kosila iz pekača, ki rešijo zaposlene dni
Enostavna piščančja kosila iz pekača, ki rešijo zaposlene dni
voyo
Portal
IQ 160
Shrek
Shrek
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820