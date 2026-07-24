Iz vozila za prevoz denarja v Izoli ukradli za več 100.000 evrov gotovine

Tam se je podobna kraja zgodila v sredo, zato pri preiskavi intenzivno sodelujejo z ljubljanskimi kriminalisti.

"Doslej ugotovljena dejstva in okoliščine kažejo, da gre v obeh primerih za kaznivo dejanje, izvršeno na enak način," so navedli na policiji. Dodali so, da so dobrodošli kakršnikoli koristni podatki, saj so v preteklih dneh od občanov že prejeli nekatere koristne informacije, za kar se jim zahvaljujejo.