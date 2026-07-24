Iz vozila za prevoz denarja v Izoli ukradli za več 100.000 evrov gotovine

Tam se je podobna kraja zgodila v sredo, zato pri preiskavi intenzivno sodelujejo z ljubljanskimi kriminalisti.
"Doslej ugotovljena dejstva in okoliščine kažejo, da gre v obeh primerih za kaznivo dejanje, izvršeno na enak način," so navedli na policiji. Dodali so, da so dobrodošli kakršnikoli koristni podatki, saj so v preteklih dneh od občanov že prejeli nekatere koristne informacije, za kar se jim zahvaljujejo.
Kot smo poročali, naj bi šlo za vozili podjetja Aktiva varovanje, v Izoli naj bi ukradli za več 100.000 evrov gotovine.
Policisti napad na vozilo za prevoz denarja ene od slovenskih varnostnih družb obravnavajo kot kaznivo dejanje velike tatvine, izvršene na vlomni način. Dogodek se je zgodil pred eno izmed izolskih trgovin. V preiskavi zbirajo obvestila in dokaze tudi glede vozila, uporabljenega pri kaznivem dejanju.
Neznani storilci so se namreč na kraj pripeljali z osebnim vozilom italijanskih registrskih oznak in vlomili v vozilo zasebne varnostne družbe, iz katerega so odtujili del gotovine. Storilci so nato s kraja pobegnili.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.