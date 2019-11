Ropar pošte v Veržeju nekaj denarja odvrgel v bližini

Murskosoboški policisti so potrdili naše navedbe, da je storilec ropa v Veržeju denar, ki ga je odnesel s pošte, odvrgel v bližini. Zaradi varnostnega sistema se je denar namreč obarval in postal neuporaben.

Ropar je v sredo z veržejske pošte sicer odnesel 6800 evrov gotovine. Potem ko je vstopil, je s pištolo zagrozil zaposleni in zahteval, naj mu izroči denar. Po dejanju je pobegnil, policisti pa so obkolili Veržej.

Med iskanjem roparja so policisti v Prlekiji izvedli pravo policijsko akcijo, ki pa ni obrodila sadov. Opremljeni z neprebojnimi jopiči in oboroženi z avtomatskimi puškami so iskali storilce, Veržej pa obkolili s policijskimi blokadami. Na vseh vpadnicah so pregledovali avtomobile, a storilca kljub temu niso našli.

Po podatkih policije je bil ropar oblečen v jakno maskirne barve s kapuco, hlače sive barve in obut v črne čevlje, obraza pa ni imel zakritega.