Ropar pošte v Veržeju odnesel 6800 evrov gotovine

Ropar veržejske je odnesel 6800 evrov gotovine, so sporočili policisti. Po tem ko je vstopil, je s pištolo zagrozil zaposleni in zahteval, da mu izroči denar. Po dejanju je pobegnil, policisti so obkolili Veržej, a storilca še niso našli. Še vedno pozivajo vse, ki bi karkoli videli, da jim to sporočijo.

FOTO: Sobotainfo Ropar, ki je v sredo okrog pete ure popoldne oropal pošto v Veržeju, je še vedno na begu. Kot je sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave Murska Sobota, je odnesel 6800 evrov. Med iskanjem roparja so policisti v Prlekiji izvedli pravo policijsko akcijo. Opremljeni z neprebojnimi jopiči in oboroženi z avtomatskimi puškami, so iskali storilce, Veržej pa obkolili s policijskimi blokadami. Na vseh vpadnicah so pregledovali avtomobile, a storilca kljub temu niso našli. Neznani storilec, ki je bil oblečen v jakno maskirne barve s kapuco, hlače sive barve in obut v črne čevlje, je vstopil v prostore pošte, uslužbenki zagrozil s pištolo in zahteval denar. Uslužbenka mu je izročila denar, nato pa je s kraja pobegnil. "Vse bi karkoli vedeli o neznanem storilcu, ki se je po vsej verjetnosti kar nekaj časa zadrževal pred pošto, prosimo da to sporočijo na telefonsko številko 113 ali najbližjo policijsko postajo,"so zapisali policisti.