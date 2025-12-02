Svetli način
Črna kronika

Ropar v Celju: zaposleni grozil z imitacijo revolverja, zdaj v priporu

Celje, 02. 12. 2025 15.40 | Posodobljeno pred 28 minutami

Celjski policisti so konec prejšnjega tedna odvzeli prostost 44-letnemu moškemu, osumljenemu ropa trafike v centru Celja, tatvine iz blagajne v trgovini v Celju in poskusa tatvine gotovine. Gre za starega znanca policije, ki je odvisnik od prepovedanih drog in ni zaposlen. Denar za preživetje in prepovedane droge pridobiva izključno z izvrševanjem premoženjskih kaznivih dejanj, ki jih izvršuje kontinuirano in na vedno bolj predrzne načine.

Rop v trafiko so celjski policisti obravnavali v soboto, 22. novembra 2025, v dopoldanskih urah, v centru Celja. Storilec je zaposleni zagrozil z revolverjem, za katerega se je kasneje izkazalo, da gre za imitacijo, in zahteval denar. Ko mu je izročila denar, je pobegnil. Rop je izvedel, na predrzen način, v času ko so bile mestne ulice polne obiskovalcev.

imitacija revolverja
imitacija revolverja FOTO: Pu Celje

Dva dni pred ropom je v trgovini na Ipavčevi ulici v Celju vstopil v prostore, kjer zaposleni hranijo svoje stvari. Zaposlena, ga je zalotila, ko je brskal po njeni torbici in ga pregnala. V tem primeru ni uspel ničesar ukrasti.

26. novembra 2025 je v trgovini na Dečkovi cesti na predrzen način pri plačilu žvečilnih gumijev, segel v predal blagajne in ukradel šop bankovcev ter stekel iz trgovine.

Celjski policisti so konec preteklega tedna pri 44-letniku, ki je v Celju bival neprijavljen, opravili hišno preiskavo in zasegli več stvari, med drugim tudi imitacijo revolverja, ki ga je uporabil pri ropu in je na las podoben pravemu strelnemu orožju.

44-letnik je odvisnik od prepovedanih drog in ni zaposlen. Denar za preživetje in prepovedane droge pridobiva izključno z izvrševanjem premoženjskih kaznivih dejanj, ki jih izvršuje kontinuirano in na vedno bolj predrzne načine. 

Zaradi storitve premoženjskih kaznivih dejanj je bil v preteklosti že obravnavan in tudi pravnomočno obsojen. Pred kratkim se je vrnil s prestajanja zaporne kazni.

Preiskovalni sodnik mu je zaradi očitanih kaznivih dejanj odredil pripor.

pripor ropar kraja
txoxnxy
02. 12. 2025 16.18
Pametno , zima se je začela in sedaj ga caka topla soba in topla hrana , pa še božičnico mu bodo izplačal .
veneti
02. 12. 2025 16.05
Zelo podrobno se razpišete, če mislite da ni bil vaš ;)
periot22
02. 12. 2025 16.04
+1
Pozabili ste napisati da je stari znanec socialne podpore za lenobo!!!!!!
Kod.
02. 12. 2025 15.54
+1
Preveč starih znancev,bo treba spremeniti poznanstva
