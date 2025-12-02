Ropar v Celju: zaposleni grozil z imitacijo revolverja, zdaj v priporu

Rop v trafiko so celjski policisti obravnavali v soboto, 22. novembra 2025, v dopoldanskih urah, v centru Celja. Storilec je zaposleni zagrozil z revolverjem, za katerega se je kasneje izkazalo, da gre za imitacijo, in zahteval denar. Ko mu je izročila denar, je pobegnil. Rop je izvedel, na predrzen način, v času ko so bile mestne ulice polne obiskovalcev.

Dva dni pred ropom je v trgovini na Ipavčevi ulici v Celju vstopil v prostore, kjer zaposleni hranijo svoje stvari. Zaposlena, ga je zalotila, ko je brskal po njeni torbici in ga pregnala. V tem primeru ni uspel ničesar ukrasti.

26. novembra 2025 je v trgovini na Dečkovi cesti na predrzen način pri plačilu žvečilnih gumijev, segel v predal blagajne in ukradel šop bankovcev ter stekel iz trgovine.

Celjski policisti so konec preteklega tedna pri 44-letniku, ki je v Celju bival neprijavljen, opravili hišno preiskavo in zasegli več stvari, med drugim tudi imitacijo revolverja, ki ga je uporabil pri ropu in je na las podoben pravemu strelnemu orožju.

44-letnik je odvisnik od prepovedanih drog in ni zaposlen. Denar za preživetje in prepovedane droge pridobiva izključno z izvrševanjem premoženjskih kaznivih dejanj, ki jih izvršuje kontinuirano in na vedno bolj predrzne načine.

Zaradi storitve premoženjskih kaznivih dejanj je bil v preteklosti že obravnavan in tudi pravnomočno obsojen. Pred kratkim se je vrnil s prestajanja zaporne kazni.

Preiskovalni sodnik mu je zaradi očitanih kaznivih dejanj odredil pripor.