Prijeli poljskega roparja slovenskih turistov

Poljaka, ki je počitnice na Hrvaškem očitno izkoristila za tatvine, so prijeli policisti. Minuli konec tedna je na območju Umaga vlamljal v počitniške hiše in med drugim ukradel dva avtomobil. Včeraj je v zgodnjih jutranjih urah poskusil vdreti v apartma v umaškem naselju Bašanija, a so ga presenetili policisti. Ugotovili so, da je odgovoren za še deset kaznivih dejanj, je danes objavila policijska uprava hrvaške Istre na svoji spletni strani.

Osumljenec je od konca prejšnjega tedna v Bašaniji in Zambratiji pri Umagu vdrl v več počitniških hiš, iz katerih je ukradel denarnice, ure in mobitel, pa tudi avtomobilske ključe. Odpeljal je vozili volkswagen tiguan in touran s slovenskimi registracijami. Slovenska lastnika je oškodoval za več deset tisoč evrov.

Oškodoval je še dva slovenska državljana. Vlomil je v počitniško hišo in ukradel štiri kolesa, od tega tri električna. Odtujil je tudi njun nahrbtnik, v katerem so bili dokumenti in oprema za plažo.

Med oškodovanci, ki so bili na območju Umaga, je še več slovenskih državljanov, ki so v preteklih dneh ostali brez mobitelov, ur, fotoaparatov, prenosnikov in denarja, so še zapisali. Kot so dodali, je 51-letnik odtujil tudi avtomobil polo puljske registracije ter oropal apartma, v katerem je bil eden njegovih rojakov.

Policisti so vsem trem lastnikom vrnili avtomobile, osumljenca pa so prepeljali v puljski pripor, so še zapisali na hrvaški policijski upravi.