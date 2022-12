Roparja na Igu iskalo več policijskih patrulj in helikopter

Po do zdaj zbranih obvestilih je storilec vstopil v prodajalno in zaposleni zagrozil z ostrim predmetom. Iz blagajne je ukradel nekaj sto evrov gotovine, nato pa je z vozilom s kraja pobegnil skupaj še z enim osumljencem.

V dogodku ni bil nihče poškodovan. Na kraj je bilo napotenih več patrulj, za iskanje pa je bil aktiviran tudi policijski helikopter. Vozilo so našli, v nadaljevanju pa so prijeli tudi osumljenca. Za čas zbiranja obvestil so ju pridržali.

Policisti nadaljujejo s preiskavo dogodka, o vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.