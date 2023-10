Roparja na sprehajalni poti napadla moškega in ga poškodovala

Rop se je zgodil včeraj nekaj po 20. uri, so sporočili s PU Novo mesto. Poškodovanega moškega, ki je utrpel lažje poškodbe, so oskrbeli v novomeški bolnišnici.

Policisti so nemudoma začeli s preiskavo in aktivnostmi za izsleditev roparjev. Danes so policisti PP Novo mesto na območju Brezja prijeli 28-letnega in 22-letnega osumljenca in ju pridržali. Oba so v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja in premoženjskih kaznivih dejanj.

Policija nadaljuje s preiskavo vseh okoliščin dogodka. Oba osumljenca bodo kazensko ovadili.