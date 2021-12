Roparja okradla občanko: en jo je držal, drugi pa preiskal stanovanje

S PU Kranj so sporočili, da je preiskana roparska tatvina iz ponedeljka. Kaznivega dejanja so utemeljeno osumljene tri osebe. Za dva osumljenca je bil odrejen pripor. V dejanju sta dva storilca v ponedeljek dopoldan nasilno vstopila v stanovanje občanke in medtem ko jo je eden zadrževal na tleh, je drugi iskal vredne stvari. Odtujen je bil manjši znesek denarja. Po klicih na pomoč, so enega osumljenca med izvrševanjem kaznivega dejanja do prihoda Policije zadržali drugi stanovalci, drugi osumljenec pa je s kraja pobegnil in je bil s še tretjim sodelujočim kasneje izsleden in obravnavan.