Roparja v trgovini na Pobrežju ukradla večjo vsoto gotovine

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, je nato z drugim storilcem zbežal v smeri pokopališča.

Po doslej znanih informacijah sta bila storilca suhe postave, visoka med 175 in 180 centimetri. Eden od njiju je bil oblečen v črne hlače in rdečo jopico, čez glavo je imel poveznjeno rumeno kapuco, drugi je bil oblečen v sive, športne hlače in rdečo jakno z rdečo kapuco.