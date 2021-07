Vse več ropov in prevar na območju Krškega, policija poziva k previdnosti

Policisti PU Novo mesto so bili obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Razteza, kjer so storilci izkoristili krajšo odsotnost stanovalcev. Skozi odprto okno so vlomili v hišo in odtujili več predmetov. Nekaj pred 14. uro so storilci vlomili tudi v hišo v Kobilah. Policisti so takoj po prejemu obvestila pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev storilcev.

Po prvih zbranih informacijah so ugotovili, da naj bi se v dopoldanskih urah v okolici Krškega (Raztez, Kobile, Stolovnik) na dvoriščih več stanovanjskih hiš z osebnim avtomobilom Toyota sive barve, šlo naj bi za enoprostorec, ustavljali trije neznanci ki so se izdajali za ponudnike internetnih storitev. Policisti prosijo vse, ki bi avtomobil opazili ali so jih te osebe nagovorile, da to takoj sporočijo na številko 113.