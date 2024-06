Roparska tatvina v Ljubljani: storilec grozil z ostrim predmetom

Policisti so bili včeraj okoli 13.30 obveščeni o tatvini v trgovini na območju središča Ljubljane. Storilec je vstopil v trgovino in v vrečko zložil več izdelkov, nato pa odšel. Dejanje so mu poskušali preprečiti zaposleni, vendar jim je pri tem zagrozil z ostrim predmetom, nato pa je s kraja zbežal.

Gre za moškega, starega od 20 do 30 let, so zapisali na PU Ljubljana. Oblečen je bil v črno jakno in temne hlače, na glavi pa je nosil kapo črne barve. Obut je bil v črne čevlje z belim podplatom.

Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil in išče storilca.