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Črna kronika

Reševanje otroka v Rožni dolini: 'Verjetno je zaspal, voznik ga ni opazil'

Ljubljana, 30. 09. 2026 20.06 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Ema Čepon
Otrok v avtomobilu

Nove podrobnosti glede intervencije v Rožni dolini, kjer so iz zaklenjenega kombija reševali otroka s posebnimi potrebami. Da je najverjetneje zaspal in ga voznik zato ni opazil, pojasnjujejo na Ljubljanskem potniškem prometu, ki organizira prevoz šolskih otrok. Kaj pa pravijo na Policiji?

Kako se je 11-letnik znašel v zaklenjenem kombiju na domačem dvorišču voznika, kjer je šele po uri in pol z jokom in udarjanjem po vratih uspel pritegniti pozornost mimoidoče, ki je poklicala Policijo.

Policisti so po besedah očividke zvonili, hodili okoli hiše voznika, trkali na okna in ga prosili, vendar se ni odzval.

Gre za zunanjega izvajalca LPP, ki sodeluje pri prevozu šolskih otrok v prestolnici. Od voznika so, pojasnjuje direktor, že terjali pojasnila. Sklenili so, da je šlo za nesrečno naključje.

"Enostavno tega otroka v vozilu ni opazil. Z nobenim glasom ali zvokom ni razkril svoje prisotnosti v vozilu, zato je voznik vozilo potem zapustil. Verjetno je otrok zaspal. Na podlagi teh dejstev, s katerimi razpolagamo, to sklepamo, ne moremo z gotovostjo potrditi," pove Rok Vihar.

Prevoze šolskih otrok zanje opravlja 10 pogodbenih izvajalcev, običajno pa posamezni okoliš vedno pokriva isti voznik; pojasnjujejo, da je verjetnost tovrstnih napak čim manjša.

"Jaz bi tukaj poudaril, da je podjetje, ki izvaja prevoze, naš dolgoletni pogodbeni partner, da prevoze izvaja z zelo veliko mero skrbnosti in empatije, da so vsakodnevno vključeni v prevoze isti vozniki, ki poznajo vsakega otroka," je še povedal Vihar.

Za pojasnilo smo prosili tudi izobraževalni center, kamor je bil zjutraj namenjen deček, a na naša vprašanja do priprave prispevka niso odgovorili.

Na ljubljanski Policiji so potrdili le, da v zvezi z dogodkom preverjajo sume storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Drugih informacij pa zaradi varstva osebnih podatkov in interesa preiskave ne morejo podati.

Za zdaj tako še ni znano, ali oz. za katero kaznivo dejanje sploh gre in kdo bi za incident lahko odgovarjal. Kot so še sporočili s Policije, deček v dogodku sicer ni bil poškodovan, neuradno naj bi se že vrnil k pouku.

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