Ruskega zgodovinarja zaradi umora študentke obsodili na 12 in pol let zapora

Oleg Sokolov je dejanje priznal, vendar je na sodišču dejal, da umora ni načrtoval in da je ravnal v afektu po hudem sporu, saj naj bi ga študentka z žaljivimi komentarji o njegovih otrocih iz prejšnje zveze pripeljala v "stanje popolne norosti".

Novembra lani so ga prijeli zaradi suma umora, potem ko so ga pijanega potegnili iz ledene reke Mojka v Sankt Peterburgu. V njegovem nahrbtniku so namreč našli odrezani roki in plašilno pištolo. Tožilstvo je zahtevalo, da ga zaprejo za 15 let. A Sokolov je dejal, da se za zločin "močno kesa" in zahteval milejšo kazen.