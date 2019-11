S 30-tonsko cisterno zašel v enosmerno ulico

Koprski policisti so bili včeraj ob 16.37 obveščeni, da je v naselju Plavje v enosmerno ulico zašla cisterna, za omenjena vozila pa velja prepoved vožnje na tem območju.

Cisterna je vozila vzratno, s tem pa povzročala zastoje in zgražanje občanov. Policisti so na kraju ugotovili, da gre za 30-tonsko cisterno s polpriklopnikom, katere voznik je 40-letni državljan Bosne in Hercegovine z urejenim prebivanjem v Sloveniji.

40-letnik je s cisterno zašel iz smeri, nato pa obtičal na cesti. Na kraju so gasilci prečrpali gorivo v manjše cisterne, v tem času pa je bila cesta zaprta.

Cesta je bila znova odprta za promet ob 21.31, ko so cisterno umaknili. Vozniku so policisti izdali plačilni nalog zaradi neupoštevanja prometne signalizacije.