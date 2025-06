S 3,3 promila alkohola trčil v stanovanjsko hišo

Opravili so ogled in ugotovili, da je 20-letni voznik BMW-ja zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v hišo.

"Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 1,58 miligrama alkohola (3,3 g/kg)," so še sporočili in dodali, da so mu odvzeli vozniško dovoljenje.