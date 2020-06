S 4,10 promila alkohola sedel na kolo in se poškodoval

Na območju Šentruperta, v občini Braslovče, je v ponedeljek, malo pred 13. uro, kolesar padel po vozišču. Kot so sporočili s PU Celje, so policisti na kraju dogodka ugotovili, da je 55-letni kolesar zaradi opitosti izgubil oblast nad vožnjo s kolesom in se telesno poškodoval. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je imel v krvi kar 4,10 promila alkohola.

Poškodovanega kolesarja so z reševalnim vozilom odpeljali na pregled v celjsko bolnišnico, policisti pa bodo zoper njega uvedli hitri postopek o prekršku. Policisti nadaljujejo tudi z zbiranjem obvestil, kje se je kolesar opil.