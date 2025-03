S človeško verigo rešili osebo, ki je padla v Ljubljanico

Požrtvovalni policisti in gasilci so zaslužni, da se je nesreča, ki se je v torek popoldne zgodila v Ljubljani, končala brez hujših posledic. Okoli 16.30 je namreč v reko Ljubljanico padla oseba, ki jo je sprva odnesel tok, nato pa se je vendarle uspela zadržati za luknjo v betonskem nabrežju reke. Na suho jo je spravilo sedem policistov in dva gasilca, ki so za reševanje osebe na strmem nabrežju vzpostavili človeško verigo.