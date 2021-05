S ferrarijem po avtocesti 260 kilometrov na uro

Policisti so včeraj v popoldanskem času med kontrolo prometa na avtocesti merili hitrost in pri Zalokah v smeri proti Obrežju 41-letnemu vozniku ferrarija srbskih registrskih oznak izmerili hitrost 260 kilometrov na uro, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

Voznik, sicer italijanski državljan, je opazil policiste in na mejnem prehodu Obrežje avtomobil obrnil ter vožnjo nadaljeval proti Ljubljani. Policisti so ga kljub temu izsledili in ustavili. Spisali so mu globo v višini 1500 evrov in mu dodelili devet kazenskih točk, so še pojasnili na PU Novo mesto