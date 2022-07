Policisti so na avtocesti pri Celju, v smeri Maribora, ustavili madžarskega voznika. Z osebnim avtomobilom znamke Ferrari je pri omejitvi 130 km/h vozil s hitrostjo 226 km/h. Policisti so obravnavali še dve prekoračitvi hitrosti na podravski avtocesti A4. Prvi voznik je bil državljan Avstrije in je vozil s hitrostjo 200 km/h, drugi pa državljan Slovenije, vozil pa je s hitrostjo 205 km/h.

Sinoči sta policista Specializirane enote avtocestne policije Celje na avtocesti pri Celju, v smeri proti Mariboru, ustavila madžarskega voznika, ki je z osebnim avtomobilom znamke Ferrari, pri omejitvi 130 km/h, vozil s hitrostjo 226 km/h. Ko sta policista peljala za njim, je voznik ves čas vozil po prehitevalnem pasu. Policista sta mu zaradi omenjenih prekrškov na kraju izrekla globo v višini 675 evrov in devet kazenskih točk. icon-expand S ferrarijem po avtocesti s hitrostjo 226 kilometrov na uro. FOTO: Pu Celje Še dve prekoračitvi omejitve hitrosti Včeraj so policisti Specializirane enote avtocestne policije Maribor obravnavali še dve večji prekoračitvi hitrosti na podravski avtocesti A4. S hitrostjo 200 km/h je z osebnim avtomobilom vozil 34-letni državljan Avstrije, s hitrostjo 205 km/h pa je vozil 57-letni državljan Slovenije. Oba sta prejela plačilni nalog v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk.