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Črna kronika

S fiktivnimi računi na Slovaško nakazali 3,5 milijona evrov, denar nato dvignili

Maribor, 23. 09. 2026 07.51 pred 51 minutami 2 min branja 14

Avtor:
M.P.
Denar v kovčku

Mariborski kriminalisti so na Specializirano državno tožilstvo RS podali kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe. Sumijo jih kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja. Dve osebi sta ob tem osumljeni tudi davčne zatajitve.

Dlje časa trajajoča preiskava je, kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, potekala v okviru specializirane preiskovalne skupine, ki jo je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo (SDT). Poleg Policije so v preiskavi sodelovali še Finančna uprava RS, Urad za preprečevanje pranja denarja in SDT.

Po ugotovitvah kriminalistov naj bi dve fizični osebi, ki sta vodili dve slovenski družbi, med letoma 2020 in 2022 v poslovodne knjige družb vpisali prejete račune več povezanih slovaških družb, čeprav sta se zavedali, da posli oz. gradbena dela po izdanih računih niso bila opravljena.

Na podlagi izdanih fiktivnih računov sta nato osumljeni osebi neupravičeno izvedli nakazila na račune več slovaških družb v skupnem znesku približno 3,5 milijona evrov.

Pri tem jima je, kot so ugotovili tekom preiskave, pomagala še ena fizična oseba. Ta je na Slovaško vozila različne ljudi, ki so nato po njegovem naročilu ustanavljali povezane družbe in v njih nastopali kot t. i. slamnati direktorji. Dokumentacijo o ustanovitvi družb, odprtju transakcijskih računov in bančne kartice so nato že na Slovaškem izročili tretji osumljeni osebi. Ta je dokumentacijo uporabila sama oz. jo je izročila prvima dvema osumljenima osebama.

Prva dva osumljenca sta po navedbah PU Maribor nato z računov novoustanovljenih slovaških družb dvigovala gotovino oz. prenakazovala sredstva na svoja računa ali račune drugih povezanih oseb. Skupno naj bi z računov slovaških družb dvignila približno 3,2 milijona evrov, preostanek denarja pa naj bi prenakazala na druge povezane račune.

Zoper prvi dve osebi so policisti podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in suma storitve kaznivega dejanja pranja denarja ter zaradi suma storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve. V obeh slovenskih družbah je bil namreč opravljen davčni inšpekcijski nadzor glede davka od dohodka pravnih oseb in davka na dodano vrednost (DDV), iz naslova katerih obe družbi dolgujeta skupno okoli 1,52 milijona evrov.

Tretjo osebo so ovadili zgolj zaradi suma storitve prvih dveh kaznivih dejanj.

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KOMENTARJI14

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natmat
23. 09. 2026 09.22
2020 in 22 je krivosodje spalo ???Le kdo je bil takrat na oblasti...???
Odgovori
+1
1 0
Hind Rami Iyad Rajab
23. 09. 2026 09.22
sneziči...
Odgovori
0 0
Hind Rami Iyad Rajab
23. 09. 2026 09.25
opevani janševi xy dr za krajo...izogibanje davkov ..in vizjak stil sodnike objajcat kero davki " glupi " ...zakaj domoljub vizjak kruli v hrvaščini / glupo slovenski jezik nima...vedo samooklicani desni damaljubi sđs
Odgovori
0 0
Omizje
23. 09. 2026 09.17
imena oseb ter podjetja
Odgovori
+3
3 0
MESE?AR
23. 09. 2026 09.16
In zakaj se ne napiše firm ?
Odgovori
+3
3 0
heroj2000
23. 09. 2026 09.11
A Sebastjan Jeretič je tudi poleg?
Odgovori
+5
5 0
Victoria13
23. 09. 2026 09.06
4 leta so rabili naši organi, kar so osumljeni delali 2 leti...
Odgovori
+6
7 1
Ici
23. 09. 2026 09.04
To poslovno šablono uporabljajo fantje že zadnjih 25 let.
Odgovori
+9
9 0
Houdre
23. 09. 2026 08.54
Imena prosim
Odgovori
+11
12 1
Rudar1
23. 09. 2026 08.51
To je delal Golob i GEN-I. Denar v Srbijo in na Kosovo, potem pa gotovina v žep.
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-4
9 13
hojladri123
23. 09. 2026 09.13
Eni so baje cele kovčke gotovine nosili ko so v zaloški gorici dobro prodali orožje...
Odgovori
+1
4 3
Victoria13
23. 09. 2026 09.16
Podružnice in hčerinsko družbe ima Gen-i še v Avstriji, Italiji to so že zaprli ta mesec, Nemčiji, Hrvaški, BIH, Sev. Makedoniji, Bolgariji, Romuniji, Grčiji in zanimivo v začetku letošnjega leta še v ZDA! V te države se je pretakalo ogromno denarja z obrazložitvijo zaradi visokih stroškov. Na stavbah v teh državah pa samo poštni nabiralniki....
Odgovori
+0
3 3
soseda
23. 09. 2026 08.49
Takšne novice so popolnoma prazne, če v njih ni imen, priimkov in družb.
Odgovori
+21
22 1
Robi333
23. 09. 2026 08.48
Če bi bil to Jože iz Zg. Dupleka, ki je v trgovini v žep pospravil pašteto, ker je bil lačen, bi njegovo ime javno zapisali.
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+27
27 0
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