S fiktivnimi računi na Slovaško nakazali 3,5 milijona evrov, denar nato dvignili

Dlje časa trajajoča preiskava je, kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, potekala v okviru specializirane preiskovalne skupine, ki jo je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo (SDT). Poleg Policije so v preiskavi sodelovali še Finančna uprava RS, Urad za preprečevanje pranja denarja in SDT.

Po ugotovitvah kriminalistov naj bi dve fizični osebi, ki sta vodili dve slovenski družbi, med letoma 2020 in 2022 v poslovodne knjige družb vpisali prejete račune več povezanih slovaških družb, čeprav sta se zavedali, da posli oz. gradbena dela po izdanih računih niso bila opravljena.

Na podlagi izdanih fiktivnih računov sta nato osumljeni osebi neupravičeno izvedli nakazila na račune več slovaških družb v skupnem znesku približno 3,5 milijona evrov.

Pri tem jima je, kot so ugotovili tekom preiskave, pomagala še ena fizična oseba. Ta je na Slovaško vozila različne ljudi, ki so nato po njegovem naročilu ustanavljali povezane družbe in v njih nastopali kot t. i. slamnati direktorji. Dokumentacijo o ustanovitvi družb, odprtju transakcijskih računov in bančne kartice so nato že na Slovaškem izročili tretji osumljeni osebi. Ta je dokumentacijo uporabila sama oz. jo je izročila prvima dvema osumljenima osebama.

Prva dva osumljenca sta po navedbah PU Maribor nato z računov novoustanovljenih slovaških družb dvigovala gotovino oz. prenakazovala sredstva na svoja računa ali račune drugih povezanih oseb. Skupno naj bi z računov slovaških družb dvignila približno 3,2 milijona evrov, preostanek denarja pa naj bi prenakazala na druge povezane račune.

Zoper prvi dve osebi so policisti podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in suma storitve kaznivega dejanja pranja denarja ter zaradi suma storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve. V obeh slovenskih družbah je bil namreč opravljen davčni inšpekcijski nadzor glede davka od dohodka pravnih oseb in davka na dodano vrednost (DDV), iz naslova katerih obe družbi dolgujeta skupno okoli 1,52 milijona evrov.

Tretjo osebo so ovadili zgolj zaradi suma storitve prvih dveh kaznivih dejanj.