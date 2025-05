S helikopterjem iskali vlomilce v vozila na Bledu

V enem primeru poskusa vloma v parkirana vozila na ombmočju Bleda sta osumljence opazila oškodovanec in ribič, jih prepodila ter takoj obvestila Policijo, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Takoj za tem je stekla obsežna policijska akcia.

Na območju Brezje–Ljubno–Podtabor je bil izsleden sivi avtomobil Peugeot 307 z registrskimi tablicami ljubljanskega območja, s katerim so osumljenci bežali s kraja kaznivega dejanja. Ker v vozilu ni bilo oseb, so policisti na tem območju nadaljevali z obsežnim pregledom terena in izsledili 23-letnega osumljenca, državljana Slovenije.

Moškemu so odvzeli prostost in odredili pridržanje, vozilo, ki so ga osumljenci uporabljali pri begu, pa so policisti zasegli. Policisti so sicer ugotovili tudi, da je bilo vozilo odjavljeno iz prometa. V nadaljevanju so na podlagi odredbe pristojnega okrožnega sodišča v Kranju opravili preiskavo vozila, v njem pa našli in zasegli več vlomilskega orodja ter druge dokaze.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem identitete še morebitnih drugih storilcev in tudi z raziskovanjem morebitnih dodatnih kaznivih dejanj, povezanih z osumljencem. Po zaključeni preiskavi bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.