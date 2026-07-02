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Črna kronika

S helikopterjem reševali Nemko in Američana

Bovec / Kobarid, 02. 07. 2026 15.33 pred 33 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.S.
Policijski helikopter

Gorski reševalci so v sredo na pomoč priskočili dvema tujcema, ki sta se znašla v težavah v gorah. V prvem primeru so rešili nemško turistko, ki je zašla s poti v Krnskem pogorju, v drugem primeru pa mladega Američana, ki se je poškodoval med soteskanjem v kanjonu Fratarica. V obeh reševalnih akcijah je sodeloval helikopter.

Policisti so včeraj ob 8.29 prejeli obvestilo, da je med planino Kuhinja in Jezerom v Lužnici, v okolici gorske vasi Krn v Kobaridu, s planinske poti zašla tuja planinka, ki zaradi zahtevnega terena ni mogla varno sestopiti.

Jezero v Lužnici je visokogorsko jezero v Krnskem pogorju v Zahodnih Julijskih Alpah na nadmorski višini 1801 metra. Planinki so na pomoč priskočili reševalci GRS Tolmin, ki so nepoškodovano 58-letno planinko iz Nemčije našli, nato pa so jo prevzeli člani dežurne ekipe za posredovanje v gorah z Brnika.

Helikopter je znova poletel zvečer, ko so gorski reševali 21-letnega državljana ZDA, ki se je poškodoval med soteskanjem v bližini Loga pod Mangartom.

Skupina tujih turistov se je pod vodstvom vodnika enega od lokalnih podjetij z Bovškega v popoldanskih urah odpravila na soteskanje v kanjon Fratarica. Pri skoku v tolmun nad slapom Parabola (na nadmorski višini 767 metrov) je 21-letni državljan ZDA z nogo udaril ob skalo in si poškodoval gleženj. Vodnik ga je rešil iz tolmuna ter ga pospremil do vznožja slapa Parabola, kjer sta počakala na prihod reševalcev.

Na kraju so posredovali gorski reševalci GRS Bovec, ki so poškodovanca oskrbeli. Nato so ga s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Jesenice. Policisti nadaljujejo z dodatnim zbiranjem obvestil glede okoliščin omenjene nesreče.

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KOMENTARJI2

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Špica
02. 07. 2026 15.43
kdaj se bo zacelo zaracunavat to vse skupaj?
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0 0
Komentatorskijunky
02. 07. 2026 16.06
Če imata zavarovanje, potem, ko bo zavarovalnica izčrpala vsa pravna sredstva vključno s tožbami, izvršbami. Sicer pa z izvršbami držav. Skratka, ti ne plačaš nič
Odgovori
0 0
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