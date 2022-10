S hipodroma pobegnil konj s kočijo in na begu poškodoval tri vozila

Včeraj, nekaj pred 13. uro, so bili policisti PU Ljubljana obveščeni, da je iz hipodroma Stožice pobegnil konj s kočijo. Po doslej znanih podatkih je bilo ugotovljeno, da se je žival splašila ter nato pobegnila do rondoja Tomačevo, nato pa po levem vozišču po Štajerski cesti na Brnčičevo ulico. Policisti so konja izsledili, prav tako pa je konja opazil policist konjenik v prostem času, ki je uspel konja umiriti in zadržati na kraju.