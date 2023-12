S hitrim ukrepanjem mozirska policista preprečila najhujše

Policista Policijske postaje Mozirje sta v soboto ponoči med nadzorom prometa v Ljubiji opazila, da v bližnji soseski gori. Kot so sporočili s PU Celje, sta se nemudoma zapeljala na kraj požara in začela zbujati lastnike objekta, kjer je zagorelo, ter stanovalce sosednjih hiš. Ker je obstajala nevarnost, da se bo ogenj razširil na sosednje stanovanjske hiše, sta pomagala stanovalcem treh hiš zapustiti domove. Z območja požara sta policista uspela pravočasno rešiti dva avtomobila, ki sta last družine, kjer je zagorelo. Eden od policistov je prvim gasilcem, ki so pripeli na kraj, hitro priskočil na pomoč še pri polaganju gasilskih cevi in tako pomagal pri hitrem začetku gašenja.