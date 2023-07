S hitrostjo 198 kilometrov na uro trčil v nosečo igralko in otroke

Igralka, ki je bila v 17. tednu nosečnosti, je utrpela hude poškodbe možganov in dva dni po nesreči umrla. Njen devetletni sin Thomas Spencer in nečak Tobias Welby sta zaradi hudih možganskih poškodb v komi, njuna usoda pa je po besedah sodišča še vedno negotova.

22-letni Adil Iqbal je maja na avtocesti v britanskem Manchestru vozil z eno roko na volanu in z drugo snemal števec, na katerem je bila zapisana številka 198 kilometrov na uro. Na cesti se je istočasno zaradi počene pnevmatike ustavila noseča zvezdnica serije Hollyoaks Frankie Jules-Hough skupaj z dvema sinovoma in nečakom. Ko je voznik zavil, je trčil v odbojno ograjo in se s hitrostjo 148 kilometrov na uro zaletel v avto 38-letne nosečnice. Ta je medtem govorila po telefonu, ki je posnel trenutek naleta. Posnetek, na katerem se sliši krik, so predvajali tudi na sodišču v Manchestru.

Pred izrekom sodbe so si na sodišču poleg zvočnega posnetka sorodniki zvezdnice ogledali še posnetke iz Iqbalovega telefona. Ugotovili so, da se je vozniku uspelo rešiti iz avtomobila, mimoidoči pa so do prihoda reševalcev poskušali pomagati družini. Iqbal je priznal krivdo, torej da je zaradi nevarne vožnje povzročil hude telesne poškodbe otroka in nečaka igralke ter njeno smrt. Sodnik Maurice Greene, ki je voznika tudi obsodil, je posebej izpostavil, da je šlo za brezobzirno vožnjo.

Grozljivo dejanje je pokomentiral tudi detektiv Richie Hughes, ki pravi, da je dejanje Iqbala, ki se je zavestno in prostovoljno odločil, da bo vozil s tolikšno hitrostjo, pri tem pa se ni zmenil za druge voznike, naravnost nesprejemljivo. Voznik je bil obsojen na 12 let zapora.

Igralci iz serije Hollyoaks so se poklonili pokojni Jules-Hough, ki je v telenoveli upodobila lik Jess Holt. Pojavila se je tudi v serijah serijah Merseybeat, Heartbeat, Where The Heart Is in Wire In The Blood.