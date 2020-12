Z izmišljenimi tragičnimi zgodbami sta zaslužili najmanj 164.000 evrov

Policisti PP Šmarje pri Jelšah obravnavajo sume kaznivih dejanj goljufije. Kaznivih dejanj sta osumljeni ženski, stari 18 in 32 let. Mlajša storilka je doma z območja Velenja, starejša pa Radelj ob Dravi. 32-letnico so policisti v letu 2017 že obravnavali zaradi goljufije.

Policija pojasnjuje, da sta storilki stike z oškodovancema vzpostavili s pomočjo različnih spletnih portalov ter oglasnih rubrik kot so "ona-on, ona išče njega, on išče njo in najverjetneje tudi drugih". Na portalih sta se predstavljali z lažnimi imeni, mlajša je uporabljala imeni Rebeka Ponikvar in Rebeka Podjavoršek, starejša pa se je predstavljala kot Tina Zore in Jasmina Kotnik. Najverjetneje sta pri prevarah uporabljali še druga različna imena.

Policija sumi, da sta oškodovali še več moških, zato pozivajo vse, ki so nasedli njunim prevaram, naj dejanje prijavijo na pristojni policijski postaji.

Storilkama so odvzeli prostost in ju bodo s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja goljufije privedli k preiskovalnemu sodniku. Za storjena kazniva dejanja jima grozi zaporna kazen od enega do osmih let.