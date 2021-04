S kaznivimi dejanji pridobili 177 tisoč evrov koristi

Kazensko so ovadili državljana Italije in dva državljana Severne Makedonije zaradi storitve dveh kaznivih dejanj davčne zatajitve, kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja ter dveh kaznivih dejanj ponarejanja listin. S kaznivimi dejanji so si storilci pridobili skupno več kot

177.000 evrov protipravne premoženjske koristi in s tem oškodovali proračun Republike Slovenije. Vsa kazniva dejanja so bila izvršena v letih 2018 in 2019.



Za kazniva dejanja davčna zatajitev, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter poneverba

in neupravičena uporaba tujega premoženja je zagrožena zaporna kazen od enega do osmih let, za kaznivo dejanje ponarejanja listin pa zaporna kazen do dveh let.