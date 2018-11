S kaznivimi dejanji pridobili več kot milijon evrov

Novomeški kriminalisti so v sodelovanju s FURS na pristojna državna tožilstva podali kazenske ovadbe zoper več osumljencev zaradi utemeljenih sumov storitve kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete.

V prvem primeru so na specializirano državno tožilstvo in Okrožno državno tožilstvo Novo mesto podali kazenske ovadbe zoper štiri osumljence in osumljenko z območja Novega mesta in osumljenca z območja PU Ljubljana ter dve gospodarski družbi. Šesterica je osumljena storitve več kaznivih dejanj davčne zatajitve in ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Državni proračun so z neupravičeno obračunanim DDV oškodovali za najmanj 593.794 evrov. Opravljene so bile tudi finančne preiskave.