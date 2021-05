S kolesom odšel na izlet, domov se ni vrnil. Ste ga videli?

Grosupeljske policiste so obvestili, da svojci pogrešajo 31-letnega Uroša Roštana. Kot so sporočili s PU Ljubljana, je pogrešani visok okoli 170 cm, močnejše postave, temnejših kratkih rahlo osivelih las. Ko so ga zadnjič videli, je bil oblečen v črne hlače do kolen, belo majico, obute pa je imel črne čevlje. Na glavi je imel kolesarsko čelado, s seboj pa tudi nahrbtnik temne barve.

Nazadnje so ga videli v nedeljo dopoldan, ko se je s temnejšim kolesom Nakamura Platinum z zlatimi napisi odpeljal od doma na območju Velike Loke.

Policisti prosijo vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešanem Urošu, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali PP Grosuplje na (01) 781 83 80, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.