S kombijem pijan trčil v ograjo in tovornjak, poleg vozil tudi otroka

O prometni nesreči na gorenjski avtocesti v smeri Karavank, na odseku med Radovljico in Lescami, so bili obveščeni okoli 19. ure. Kot pojasnjujejo na Policijski upravi (PU) Kranj, po do sedaj zbranih obvestilih 30-letni voznik kombija ni vozil po sredini prometnega pasu, trčil je v odbojno ograjo, od koder ga je odneslo še v tovorno vozilo drugega voznika.