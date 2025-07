Policisti so v četrtek ob 12.30 dobili obvestilo plezalca, da pri Sežani (na plezališču Skedn) nekdo razbija kline in grozi plezalcem. Na kraju so ugotovili, da sta državljana Slovenije in Italije na plezališču naletela na 69-letnega domačina, ki je s kotno brusilko rezal plezalna varovala. Trdil je, da je plezanje prepovedano in jima grozil, je sporočila predstavnica Policijske uprave Koper Anita Leskovec.

Policisti so kršitelju izdali plačilni nalog in o poškodovanju plezalnih varoval obvestili Planinsko zvezo Slovenije. Škode je za približno 40 evrov.