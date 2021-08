S Krvavca reševali tri plezalce: 'V gorah sprejemajte odgovorne odločitve'

V soboto nekaj pred 11. uro dopoldne so bile pristojne službe obveščene, da so se zaradi odloma oprimka poškodovali trije plezalci v Ježi, na Velikem Zvohu na Krvavcu, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. "Reševalci GRS Kranj in helikopter letalske policijske enote z dežurno ekipo za posredovanje v gorah z Brnika so poškodovane osebe oskrbeli ter jih prepeljali v UKC Ljubljana," še poroča Uprava.

Bojan Kos, predstavnik za stike z javnostjo na Policijski upravi (PU) Kranj je ob tem opozoril na varnost v gorah in odgovorne odločitve. "Najpogostejši razlogi za nesreče so padci, zdrsi in krušenje skal oziroma odlomi oprimkov med plezanjem. Pojavljajo se tudi bolezenska stanja, slabost in utrujenost pri planincih, nepoznavanje poti, nekateri pa obtičijo na določeni točki, ker so povsem zanemarili priprave na turo, nimajo opreme, so zašli in podobno," je zapisal. Policisti svetujejo, da se prilagajajte gori in seveda sebi, opremi, situaciji. "S tem lahko vsak zelo zmanjša tveganje za nesrečo in druge posledice," je še dejal Kos.