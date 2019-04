S padalom na obisk k sosedu: končal v krošnji drevesa

Policisti so konec tedna na območju Gorenje Trebuše na Tolminskem obravnavali nesrečo 52-letnega padalca, ki se je huje poškodoval. V akciji sta posredovala tudi pripadnika gorske policijske enote.

Nesreča se je zgodila v soboto popoldne v zaselku Razazija na 790 metrih nadmorske višine. 52-letnik iz Ljubljane je z jadralnim padalom vzletel s travnika izpred ene od tamkajšnjih hiš in letel proti travniku blizu drugega stanovanjskega objekta približno 200 višinskih metrov nižje.

Po približno petih minutah, ko je že pristajal, pa je narobe ocenil višino in tik pred travnikom zadel vrh približno 20 metrov visokega drevesa. "Posledično je s sedežem jadralnega padala drsel skozi krošnjo drevesa, dokler se vrvice kupole jadralnega padala niso ovile okoli vej in tako zaustavile nadaljnje padanje. Obvisel je približno 15 metrov nad tlemi," je o v sporočilu za javnost o dogajanju zapisal predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik.

Med padanjem oziroma drsenjem ob deblu drevesa se je moški z nogama večkrat zataknil za veje in si obe nogi tudi poškodoval - sumijo na zlom obeh gležnjev.

Poleg pripadnikov policijske gorske enote, ki sta opravljala naloge reševanja ponesrečenca in ogled kraja nesreče, so posredovali tudi reševalci GRS Tolmin, ki so poškodovanca spustili z drevesa in mu nudili prvo pomoč. Nato so ga prevzeli člani dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči in ga odpeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.