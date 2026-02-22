S padalom trčil v drevo, padel in se huje poškodoval

Včeraj okoli 14. ure so policisti PU Ljubljana prejeli obvestilo o padcu padalca na območju Hrastnika. Jadralni padalec je poletel z vzletišča Kal, zaradi težav pa je trčil v drevo in padel z višine, so ugotovili. Pri padcu se je huje poškodoval, s helikopterjem so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo.

Po doslej znanih podatkih njegovo življenje ni ogroženo. Policisti so na kraju zbrali vsa obvestila in o dogodku obvestili preiskovalca letalskih nesreč.