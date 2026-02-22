Naslovnica
Črna kronika

S padalom trčil v drevo, padel in se huje poškodoval

Hrastnik, 22. 02. 2026 09.25 pred 47 minutami 1 min branja 3

Avtor:
Ne.M.
Padalec v zraku

Jadralni padalec je na območju Hrastnika zaradi težav trčil v drevo in padel z višine. Polet se je končal s hujšo poškodbo in nujnim helikopterskim prevozom v bolnišnico, čeprav življenje poškodovanega ni ogroženo.

Padalec (slika je simbolična)
Padalec (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Včeraj okoli 14. ure so policisti PU Ljubljana prejeli obvestilo o padcu padalca na območju Hrastnika. Jadralni padalec je poletel z vzletišča Kal, zaradi težav pa je trčil v drevo in padel z višine, so ugotovili. Pri padcu se je huje poškodoval, s helikopterjem so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo.

Po doslej znanih podatkih njegovo življenje ni ogroženo. Policisti so na kraju zbrali vsa obvestila in o dogodku obvestili preiskovalca letalskih nesreč.

padalec nesreča slovenija

Delavec padel s strehe bloka v Štepanjskem naselju in umrl

bibaleze
